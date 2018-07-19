Антонов пошутил о стульях и люстрах в захваченной дипсобственности РФ в США

Вашингтон, 19 июля. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов сообщил, что его не допускают в захваченную российскую дипломатическую собственность в Штатах, а диалог «идет плохо».

Российский дипломат заявил, что диалог с американской стороной по поводу дипломатической собственности РФ «идет плохо», передает РИА Новости.

При этом Антонов подчеркнул, что российская сторона будет продолжать бороться.

«На данный момент не пускают даже посмотреть», — заявил посол РФ перед совещанием послов в МИД, пошутив, что его даже не пускают посмотреть, «на месте ли стулья, люстры».

Антонов добавил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «очень решительно» ставит вопрос о доступе к российской дипломатической собственности.

Напомним, в конце 2016 года прошлая администрация США во главе с Бараком Обамой ввела новые антироссийские санкции, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско. Американская сторона связала эти ограничения якобы с хакерскими атаками на политические институты США, однако не предоставила никаких доказательств причастности РФ.