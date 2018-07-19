Американский дипломат признал, что США блокируют российские СМИ

Москва, 19 июля. Советник посольства США по связям с общественностью Томас Лири, отвечая на вопрос информационного агентства USA Really, заявил, что «ограничения в работе СМИ являются обоюдным процессом для России и США».

«В России ограничивают работу «Голоса Америки», а в США блокируют российские СМИ», — сказал дипломат.

При этом он не пояснил, как эти действия американских властей увязываются с Первой поправкой к Конституции США, а также критикой в адрес России за якобы отсутствие свободы слова.

Также Томас Лири отказался отвечать на вопрос Федерального агентства новостей, почему, признав телекомпанию RT «иностранным агентом», американская сторона в свою очередь выказала недовольство российским законом об иностранных агентах, в соответствии с которым таковым признана радиостанция «Голос Америки».

Напомним, в настоящее время USA Really готовит соответствующие судебные иски к американским компаниям, заблокировавшим аккаунты издания в американских социальных сетях, в том числе в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.