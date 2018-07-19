Германия приняла к сведению создание Россией в Сирии центра по беженцам

Берлин, 19 июля. Германия приняла к сведению создание Россией в Сирии центра по вопросам беженцев, сообщил представитель министерства иностранных дел ФРГ.

Во внешнеполитическом ведомстве Германии подчеркнули, что приветствуют усилия по возвращению беженцев в Сирию. В МИД ФРГ добавили, что этот процесс должен быть «добровольным, безопасным и достойным».

«МИД ФРГ принял к сведению сообщения об открытии Россией в Сирии центра по вопросам беженцев​​​», — отметили немецкие дипломаты.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о создании в Сирии Центра приема, распределения и размещения беженцев. Его специалисты также будут заниматься вопросами доставки в республику гуманитарной помощи и мониторингом возвращения сирийцев в дома.