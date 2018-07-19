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Новости Сирии
Германия приняла к сведению создание Россией в Сирии центра по беженцам
Украина
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    Германия приняла к сведению создание Россией в Сирии центра по беженцам

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    Германия приняла к сведению создание Россией в Сирии центра по беженцам

    Берлин, 19 июля. Германия приняла к сведению создание Россией в Сирии центра по вопросам беженцев, сообщил представитель министерства иностранных дел ФРГ.

    Во внешнеполитическом ведомстве Германии подчеркнули, что приветствуют усилия по возвращению беженцев в Сирию. В МИД ФРГ добавили, что этот процесс должен быть «добровольным, безопасным и достойным».

    «МИД ФРГ принял к сведению сообщения об открытии Россией в Сирии центра по вопросам беженцев​​​», — отметили немецкие дипломаты.

    Германия приняла к сведению создание Россией в Сирии центра по беженцам

    Ранее в министерстве обороны РФ заявили о создании в Сирии Центра приема, распределения и размещения беженцев. Его специалисты также будут заниматься вопросами доставки в республику гуманитарной помощи и мониторингом возвращения сирийцев в дома.

    Автор: Катерина Иванова
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