Меню
Новости Сирии
Гатилов: Речи о конгрессе сирийского нацдиалога пока нет
Украина
Больше половины украинцев хотят ввести миротворцев в Донбасс
Следующая новость
Загрузка...

    Гатилов: Речи о конгрессе сирийского нацдиалога пока нет

    54

    Гатилов: Речи о конгрессе сирийского нацдиалога пока нетМосква, 19 июля. Новой встречи в рамках конгресса сирийского диалога пока не предвидится, об этом заявил пострпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

    «Что касается новой встречи в рамках сирийского национального конгресса, то у меня нет такой информации, что конкретно сейчас об этом идет речь»,  — сообщил  дипломат на встрече с журналистами.

    Отметим, что Конгресс сирийского национального диалога в Сирии прошел 30 января в Сочи. В нем приняли участие 1600 человек. Стороны договорились о проведении конституционной реформы ,а также разработали план мероприятии по возвращении республики к мирной жизни. Также они договорились о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

    Напомним, что конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

     

     

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.