Гатилов: Речи о конгрессе сирийского нацдиалога пока нет

Москва, 19 июля. Новой встречи в рамках конгресса сирийского диалога пока не предвидится, об этом заявил пострпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Что касается новой встречи в рамках сирийского национального конгресса, то у меня нет такой информации, что конкретно сейчас об этом идет речь», — сообщил дипломат на встрече с журналистами.

Отметим, что Конгресс сирийского национального диалога в Сирии прошел 30 января в Сочи. В нем приняли участие 1600 человек. Стороны договорились о проведении конституционной реформы ,а также разработали план мероприятии по возвращении республики к мирной жизни. Также они договорились о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Напомним, что конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.