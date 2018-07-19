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На полях встречи по Сирии в Сочи состоятся консультации с де Мистурой
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    На полях встречи по Сирии в Сочи состоятся консультации с де Мистурой

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    На полях встречи по Сирии в Сочи состоятся консультации с де Мистурой

    Москва, 19 июля. Во время встречи в астанинском формате по вопросу урегулирования в Сирии состоятся отдельные консультации со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    Об этом рассказал постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

    Встреча в астанинском формате пройдет 30–31 июля в Сочи. По словам Гатилова, в Сочи для обсуждения проблем урегулирования в Сирии приглашен де Мистура.

    Ранее де Мистура обсудил с оппозицией возможное возобновление переговоров в Женеве. Де Мистура встретился с главой НКОРС Абдель Рахманом Мустафой и главой сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насером аль-Харири в Стамбуле​​​.

    На полях встречи по Сирии в Сочи состоятся консультации с де Мистурой

    Автор: Алия Садыкова
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