На полях встречи по Сирии в Сочи состоятся консультации с де Мистурой

Москва, 19 июля. Во время встречи в астанинском формате по вопросу урегулирования в Сирии состоятся отдельные консультации со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Об этом рассказал постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Встреча в астанинском формате пройдет 30–31 июля в Сочи. По словам Гатилова, в Сочи для обсуждения проблем урегулирования в Сирии приглашен де Мистура.

Ранее де Мистура обсудил с оппозицией возможное возобновление переговоров в Женеве. Де Мистура встретился с главой НКОРС Абдель Рахманом Мустафой и главой сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насером аль-Харири в Стамбуле​​​.