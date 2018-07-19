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Опубликовано видео испытаний лазерного комплекса «Пересвет»
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    Опубликовано видео испытаний лазерного комплекса «Пересвет»

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    Опубликовано видео испытаний лазерного комплекса «Пересвет»

    Москва, 19 июля. Российские военные испытывают сверхсовременное вооружение, о котором, выступая с посланием к Федеральному собранию, рассказал президент РФ Владимир Путин. В четверг Минобороны опубликовало видео, на котором продемонстрировано, как готовят к использованию уникальный лазерный комплекс «Пересвет».

    Напомним, комплексы «Пересвет» уже поступили на вооружение российской армии. Как отмечает Минобороны, личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом, прошел необходимую переподготовку.

    Ранее в Сети было опубликовано видео испытаний гиперзвуковых ракет «Кинжал». Кроме того, военное российское ведомство в четверг также показало и запуск крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем.

    Автор: Федор Веснин
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