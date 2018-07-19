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Разговоры о выходе России из ОЗХО преждевременны — постпред РФ 
Украина
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    Разговоры о выходе России из ОЗХО преждевременны — постпред РФ 

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    Разговоры о выходе России из ОЗХО преждевременны — постпред РФ 

    Москва, 19 июля. Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин назвал преждевременными разговоры о выходе России из организации. Об этом он заявил в четверг на полях совещания российских послов и постпредов.

    «Говорить о выходе нашей страны из организации пока преждевременно», — приводит его слова ТАСС.

    Шульгин уточнил, что вопрос работы российских представителей в ОЗХО может быть поднят на совещании послов в МИД РФ, поскольку ситуация вокруг организации имеет «большой резонанс».

    Напомним, на конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия была одобрена инициатива Лондона по расширению мандата мандат ОЗХО. Организацию было предложено наделить правом определять виновных в применении химоружия.

    Российская сторона считает, что расширение мандата противоречит механизмам ОЗХО и является попыткой политизировать организацию. Ранее еще одной попыткой политизировать ОЗХО Москва назвала просьбу Лондона о содействии организации в расследовании «отравления» в Эймсбери. В очередном инциденте британские власти снова бездоказательно обвиняют российскую сторону.

    Автор: Василий Котов
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