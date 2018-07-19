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Организаторы бесплатного проезда для фанатов на ЧМ-2018 поделятся опытом с Катаром
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    Организаторы бесплатного проезда для фанатов на ЧМ-2018 поделятся опытом с Катаром

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    Организаторы бесплатного проезда для фанатов на ЧМ-2018 поделятся опытом с Катаром

    Москва, 19 июля. Автономная некоммерческая организация «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018» собирается встретиться с катарскими представителями в российской столице, чтобы поделиться опытом организации бесплатного проезда во время первенства мира в РФ. Об этом в четверг рассказал генеральный директор организации Кирилл Поляков.

    По его словам, представители Катара обратились к российской стороне с просьбой о проведении встреч.

    «Поделимся, расскажем, как мы это сделали, но а дальше уже их решение: как они будут это организовать и какими силами», — заявил он, добавив, что встречи пройдут в российской столице.

    Поляков также отметил, что эти вопросы ранее затрагивались с представителями Катара на полях Международного экономического форума в Петербурге.

    Напомним, во время мундиаля, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, футбольным фанатам и журналистам был представлен бесплатный проезд, как в самих городах проведения игр, так и в поездах дальнего следования​​​.

    Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре собирается использовать российскую систему Fan ID, а также обсуждает возможность внедрения бесплатного проезда для фанатов.

    ЧМ по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря в 2022 году.

    Автор: Дана Балан
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