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Украина
Украинские журналисты потребовали отчета о расследовании убийства Шеремета
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    Украинские журналисты потребовали отчета о расследовании убийства Шеремета

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    Украинские журналисты потребовали отчета о расследовании убийства ШереметаКиев, 16 июля. Национальный союз журналистов Украины обратился к властям Украины с требованием расследовать убийство Павла Шеремета.

    Журналисты отметили, что в расследовании убийства отсутствует какой-либо прогресс. Данное положение вещей порождает безнаказанность в отношении работников СМИ в стране.

    «В прошлом году президент Порошенко требовал провести публичный отчет о результатах расследования. Этот отчет так и не представлен. Союз продолжает его требовать», — заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко на странице в Facebook.

    Он сообщил, что власти должны продемонстрировать, что украинские силовики сделали, чтобы найти убийц журналиста.

    Напомним, что Павел Шеремет  десять лет проработал на российском телевидении. В 2014 году он уехал на Украину, где работал в издании «Украинская правда». Его автомобиль взорвали в центре Киева в июле 2016 года.

    Ранее генпрокурор Украины признал провал в расследовании убийства Павла Шеремета.

    Автор: Алексей Громов
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