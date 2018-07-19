Украинские журналисты потребовали отчета о расследовании убийства Шеремета

Киев, 16 июля. Национальный союз журналистов Украины обратился к властям Украины с требованием расследовать убийство Павла Шеремета.

Журналисты отметили, что в расследовании убийства отсутствует какой-либо прогресс. Данное положение вещей порождает безнаказанность в отношении работников СМИ в стране.

«В прошлом году президент Порошенко требовал провести публичный отчет о результатах расследования. Этот отчет так и не представлен. Союз продолжает его требовать», — заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко на странице в Facebook.

Он сообщил, что власти должны продемонстрировать, что украинские силовики сделали, чтобы найти убийц журналиста.

Напомним, что Павел Шеремет десять лет проработал на российском телевидении. В 2014 году он уехал на Украину, где работал в издании «Украинская правда». Его автомобиль взорвали в центре Киева в июле 2016 года.

Ранее генпрокурор Украины признал провал в расследовании убийства Павла Шеремета.