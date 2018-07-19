Минобороны показало, как летит «Буревестник» с ядерным двигателем

Москва, 19 июля. Министерство обороны РФ опубликовало видео испытаний крылатой ракеты «Буревестник». На ролике, появившемся на канале военного ведомства в Youtube, продемонстрирован не только запуск ракеты с ядерным двигателем, но и то, как специалисты готовятся к нему.

Напомним, низколетящая и малозаметная крылатая ракета несет ядерную боевую часть. Дальность ее полета практически не ограничена, а траектория и вовсе не предсказуема. Как отмечают в Минобороны, «Буревестник» неуязвим для всех использующихся и проектируемых систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Об уникальных возможностях ракеты, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ, в марте рассказал российский лидер Владимир Путин.

Отметим, ранее в четверг было опубликовано видео испытаний другой сверхсовременной разработки российских конструкторов — ракеты «Кинжал».