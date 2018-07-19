Пентагон не получил информацию о результатах переговоров Трампа и Путина

Вашингтон, 19 июля. Пентагон не обладает информацией об итогах встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет The Washington Post, сотрудники министерства не смогли ответить на вопросы журналистов о том, какие договоренности между военными ведомствами двух государств могут быть достигнуты после проведения саммита РФ и США в Хельсинки.

По данным издания, глава Пентагона Джеймс Мэттис не присутствовал на встрече с американским президентом по итогам переговоров с российской стороной, которая ранее состоялась в Белом доме. При этом он не делал никаких официальных заявлений по результатам саммита.

Напомним, саммит прошел 16 июля в Финляндии. Ранее в Вашингтоне перечислили темы, которые Путин обсуждал с Трампом. Это гуманитарная помощь Сирии, ядерная программа Ирана, безопасность Израиля, Крым, денуклеаризация КНДР.