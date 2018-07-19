Минфин хочет снизить налоги для самозанятых россиян

Москва, 19 июля. В министерстве финансов выступили с предложением по предоставлению налогового вычета самозанятым россиянам в размере 30 тысяч рублей.

В ведомстве рассматривают возможность снизить налоги для самозанятых россиян. В Минфине ведут работу по подготовке соответствующего предложения. В тексте документа отмечается, что для мотивации самозанятых граждан к переходу на новый режим работы необходимо предоставить им налоговый вычет в размере 30 тысяч рублей.

Предполагается, что для физических лиц будет введен налоговый сбор на уровне 2,5 — 4,5% от выручки. Для юридических лиц, предоставляющих различные услуги, налог останется на прежнем уровне — 4,5%, пишет «ФедералПресс».

На страховые взносы пойдет всего лишь 1,5% от дохода. В предстоящем сентябре, после доработок, проект будет внесен в кабинет министров, после чего его отправят на рассмотрение в Госдуму, передает «Известия».