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Минфин хочет снизить налоги для самозанятых россиян
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    Минфин хочет снизить налоги для самозанятых россиян

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    Минфин хочет снизить налоги для самозанятых россиян

    Москва, 19 июля. В министерстве финансов выступили с предложением по предоставлению налогового вычета самозанятым россиянам в размере 30 тысяч рублей.

    В ведомстве рассматривают возможность снизить налоги для самозанятых россиян. В Минфине ведут работу по подготовке соответствующего предложения. В тексте документа отмечается, что для мотивации самозанятых граждан к переходу на новый режим работы необходимо предоставить им налоговый вычет в размере 30 тысяч рублей.

    Предполагается, что для физических лиц будет введен налоговый сбор на уровне 2,5 — 4,5% от выручки. Для юридических лиц, предоставляющих различные услуги, налог останется на прежнем уровне — 4,5%, пишет «ФедералПресс».

    На страховые взносы пойдет всего лишь 1,5% от дохода. В предстоящем сентябре, после доработок, проект будет внесен в кабинет министров, после чего его отправят на рассмотрение в Госдуму, передает «Известия».

    Автор: Катерина Иванова
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