Киев освобождает земли: экс-депутат Рады забил тревогу из-за массовой гибели детей на Украине

Согласно данным Госстата Украины, с января по май 2018 года умерли 254 221 украинец, из которых 1091 ребенок — в возрасте до одного года. При этом общая численность населения Украины за пять месяцев текущего года сократилась на 106,8 тысячи человек. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что это результат политики Киева по освобождению украинских земель.

На своей странице в Facebook политик, проработавший народным депутатом в V и VI созывах украинского парламента, забил тревогу, назвав происходящее в его стране «настоящим геноцидом».

«Медицина в Украине еще до военного конфликта на Донбассе была в плачевном состоянии, и любое обращение к эскулапам стоило денег. Сейчас ситуация еще хуже», — написал Алексей Журавко, отметив, что, по данным организации The Legatum Institute, по качеству медицины Украина занимает 135 место из 148 возможных.

В беседе с Федеральным агентством новостей экс-депутат Верховной рады от Херсонской области заметил, что ситуация действительно катастрофическая, потому что украинцы вымирают.

«Начнем с того, что главой Минздрава Украины является Ульяна Супрун, имеющая американский паспорт. Это она проводит геноцид с помощью реформирования украинского здравоохранения. Не зря у нас ее называют Доктором Смерть», — отметил политик.

Он напомнил, что Киев ввел санкции в отношении России, в результате которых цены на лекарства в украинских аптеках многократно возросли.

«В качестве примера можно привести обезболивающее солпадеин. Четыре года назад он стоил 15-20 гривен, сегодня — 150. Пенсионеры его не в состоянии купить, поэтому умирают в муках. А младенцы на Украине умирают из-за отсутствия прививок, из-за нехватки профессиональных кадров в медучреждениях. У оставшегося в украинских больницах и поликлиниках медперсонала низкая квалификация. Специалисты уехали за границу, потому что не хотят работать за гроши, а новых университеты не готовят», — рассказал Алексей Журавко.

По словам украинского политика, все это — «плоды Майдана».