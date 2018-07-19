Минобороны обнародовало видео запуска ракеты «Авангард» | 19 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Минобороны РФ впервые обнародовало видео запуска ракеты «Авангард» Министерство обороны России впервые обнародовало видеозапись с кадрами запуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Авангард». Видео начинается с установки ракеты на стартовой площадке, далее кадры показывают ее пуск из шахты. Анимация представляет отделение боевого блока «Авангарда» от ракеты-носителя и активное его маневрирование при приближении к цели. Стоит отметить, что мощное оружие, которое российские военные разработали первыми в мире, способно преодолевать расстояние неограниченной дальности, перехватить его не представляется возможным. Кроме того, Минобороны страны продемонстрировало кадры испытаний другого новейшего вооружения. О них Владимир Путин впервые рассказал в обращении к Федеральному собранию в этом году — боевой лазерный комплекс «Пересвет», океаническая многоцелевая система «Посейдон», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и другие.

СМИ заявили, что полиция идентифицировала отравивших Скрипалей лиц В СМИ появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов Британии идентифицировали лиц, отравивших экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. По данным иностранных журналистов, в заговор якобы с целью убийства Скрипалей были вовлечены несколько россиян. Следователи заявили, что они установили подозреваемых лиц через камеры видеонаблюдения. В Москве на данные заявления отреагировали скептически. Член Совета Федерации России Франц Клинцевич назвал происходящее клоунадой. «Не имея никаких фактов и доказательств, британские власти так и будут раскручивать эту истерию, чтобы все время держать свой народ, так сказать, в тонусе», — добавил он.

Украина вынуждена импортировать жидкий хлор из Румынии из-за дефицита собственного Украина начала импортировать из Румынии жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды. Это связано с прекращением поставок вещества с предприятия «ДнепрАзот», сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий. Она отметила, что хлор будет поступать малыми партиями, 30–40 тонн в неделю. Также на Украину хлор могут начать поставлять Словакия, Польша и Узбекистан. Напомним, ранее пресс-служба «Киевводоканала» сообщила, что в ближайшее время на Украине может возникнуть дефицит питьевой воды из-за проблем с поставками жидкого хлора.