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Новости Сирии
Курды покинули патрулируемые силами США и Турции районы Манбиджа — МИД
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    Курды покинули патрулируемые силами США и Турции районы Манбиджа — МИД

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    Курды покинули патрулируемые силами США и Турции районы Манбиджа — МИД

    Анкара, 19 июля. Курдские формирования под названиями «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Демократические силы Сирии» (SDF) полностью вышли из сирийского региона Манбидж, где проводятся американо-турецкие патрульные миссии. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

    «Достигнутые в рамках дорожной карты по Манбиджу договоренности продолжают выполняться. Формирования SDF покинули места наших совместных патрулирований», — передает слова представителя ведомства телеканал Haberturk.

    Напомним, власти Турции и Соединенных Штатов утвердили «дорожную карту» по урегулированию в сирийском Манбидже. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит проблем с реализацией данного проекта.

    Стоит отметить, что в самом регионе Манбиджа остаются курдские подразделения, которые не собираются покидать территорию и способны развязать боестолкновения местных жителей с протурецкими силами. Более того, на территории региона действует Военный совет, который подчиняется курским формированиям.

    Автор: Екатерина Кухарева
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