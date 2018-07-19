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Посольство РФ в Лондоне требует назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
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    Посольство РФ в Лондоне требует назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

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    Посольство РФ в Лондоне требует назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

    Москва, 19 июля. Великобритания не предоставляла в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) никакой конкретной информации по подозреваемым в инциденте с Солсбери. РФ требует назвать имена «идентифицированных» граждан по делу «Скрипалей». Об этом в четверг заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

    Ранее британские СМИ сообщили, что следователи якобы установили причастных к нападению на Скрипалей в британском Солсбери.

    «Это сообщения в СМИ, официальных заявлений британской стороны, к сожалению, нет​​​. Я хочу услышать от Скотланд-ярда, от Форин-офиса», — подчеркнул российский дипломат перед совещанием послов в ответ на просьбу прокомментировать сообщения британской прессы об именах подозреваемых и их происхождении.

    Он напомнил, что российская сторона постоянно просит британский МИД подтвердить разные версии, но не получает ответа. Яковенко также указал, что с 4 марта британская сторона не предоставила ни одного факта по поводу причастности Москвы к инциденту.

    Напомним, 4 марта 2018 года экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери. По версии британских следователей, Скрипали были отравлены химическим веществом под названием «Новичок». Лондон поспешил заявить, что к инциденту с большой долей вероятности причастна Россия, однако не предоставил ни единой улики и доказательств по этому поводу. Москва категорически отрицает все обвинения, называя эти заявления голословными и бездоказательными.

    Автор: Дана Балан
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