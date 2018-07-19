Меню
Общество
Сыр, не соответствующий ГОСТу, могут запретить называть «российским»
Политика
Россия — наш союзник: в Бельгии предложили отменить санкции ЕС
Следующая новость
Загрузка...

    Сыр, не соответствующий ГОСТу, могут запретить называть «российским»

    231

    Сыр, не соответствующий ГОСТу, могут запретить называть «российским»

    Москва, 19 июля. В России хотят ввести ограничения в наименованиях для продуктов, изготовленных по техническим условиям производителя, но не соответствующих ГОСТу. Так, произведенный с нарушениями стандарта сыр не сможет быть «российским».

    Инициативу об ограничении наименований готовит совместно с Росстандартом Минпромторг. В ведомстве считают, что такая мера позволит снизить долю фальсифицированной продукции на российском рынке.

    Как передает РБК, поправки предполагается внести в федеральный закон «О стандартизации». Запрет будет веден на использование «придуманных» наименований продукции для схожих товаров, применять существующие наименования будет разрешено только для продукции, соответствующей ГОСТу.

    Так, в настоящее время «российским сыром» называются 30 продуктов, но только семь из них соответствуют стандарту.

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», в Росстандарте предложили ввести штрафы за недолив бензина на автомобильных заправочных станциях.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.