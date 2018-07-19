Сыр, не соответствующий ГОСТу, могут запретить называть «российским»

Москва, 19 июля. В России хотят ввести ограничения в наименованиях для продуктов, изготовленных по техническим условиям производителя, но не соответствующих ГОСТу. Так, произведенный с нарушениями стандарта сыр не сможет быть «российским».

Инициативу об ограничении наименований готовит совместно с Росстандартом Минпромторг. В ведомстве считают, что такая мера позволит снизить долю фальсифицированной продукции на российском рынке.

Как передает РБК, поправки предполагается внести в федеральный закон «О стандартизации». Запрет будет веден на использование «придуманных» наименований продукции для схожих товаров, применять существующие наименования будет разрешено только для продукции, соответствующей ГОСТу.

Так, в настоящее время «российским сыром» называются 30 продуктов, но только семь из них соответствуют стандарту.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», в Росстандарте предложили ввести штрафы за недолив бензина на автомобильных заправочных станциях.