Более 16 млн пассажиров перевезли авиакомпании во время ЧМ-2018

Москва, 19 июля. Российские и иностранные авиакомпании перевезли около 16 миллионов пассажиров во время проведения чемпионата мира по футболу.

Об этом рассказал руководитель «Транспортной дирекции ЧМ-2018» Кирилл Поляков. По его словам, для обслуживания гостей мундиаля были задействованы 13 аэропортов. За время чемпионата авиакомпании перевезли 16 миллионов пассажиров. Между городами, где проходили игры мирового первенства, совершено более 100 тысяч рейсов.

Как уточнил Поляков на пресс-конференции, иностранные авиакомпании подали 4,7 тысячи заявок на выполнение полетов из своих государств в города ЧМ. Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Кубок мира завоевала сборная Франции.