Меню
ЧМ-2018
Более 16 млн пассажиров перевезли авиакомпании во время ЧМ-2018
Политика
Россия — наш союзник: в Бельгии предложили отменить санкции ЕС
Следующая новость
Загрузка...

    Более 16 млн пассажиров перевезли авиакомпании во время ЧМ-2018

    77

    Более 16 млн пассажиров перевезли авиакомпании во время ЧМ-2018

    Москва, 19 июля. Российские и иностранные авиакомпании перевезли около 16 миллионов пассажиров во время проведения чемпионата мира по футболу.

    Об этом рассказал руководитель «Транспортной дирекции ЧМ-2018» Кирилл Поляков. По его словам, для обслуживания гостей мундиаля были задействованы 13 аэропортов. За время чемпионата авиакомпании перевезли 16 миллионов пассажиров. Между городами, где проходили игры мирового первенства, совершено более 100 тысяч рейсов.

    Как уточнил Поляков на пресс-конференции, иностранные авиакомпании подали 4,7 тысячи заявок на выполнение полетов из своих государств в города ЧМ. Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Кубок мира завоевала сборная Франции.

    Более 16 млн пассажиров перевезли авиакомпании во время ЧМ-2018

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.