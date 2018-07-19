В Кемерово проверят качество отремонтированных дорог

Кемерово, 19 июля. Качество асфальта проверят на шести дорогах Кемерово, где проводились ремонтные работы. Для проведения экспертизы взяты шесть вырубок, которые определят качество дорожного покрытия. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что ремонт проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». По окончанию работ проходит проверка качества нового покрытия.

«Представители администрации города, Общероссийского народного фронта, Сибуправтодора и подрядчики провели проверку дорожного покрытия на улицах Пригородной, 2-й Камышинской, Терешковой, проспектах Комсомольском, Московском и Химиков», — говорится в сообщении администрации Кемерово.

На данный момент в Кемерово проводятся ремонтные работы на 23 участках общей протяженностью 37 километров. Десять из них находятся в финальной стадии: практически готовы улицы Черноморская, Пригородная, Баумана, Базовая, Терешковой проспекты Химиков, Московский и другие участки.

Подрядчики ремонтных работ обязуются не только уложить новое асфальтовое покрытие, но и обустроить обочины, бордюрные камни, колодцы и пешеходные переходы.