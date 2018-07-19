Это надо было сделать давно: эксперт оценил планы России ввести санкции против Украины

Министерство финансов готовит проект ответных санкций против Украины, включая возможность блокирования активов и запрета вывода капитала для ряда украинских физических лиц — членов правительства, политиков и силовиков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает «Коммерсант», Минэкономразвития в свою очередь должно предоставить анализ импорта украинских товаров и оценить, на какие из них могут быть введены «ответные меры ограничительного характера». Кроме того, издание указывает, что в его распоряжение попал план правительства по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику. Так, согласно этому документу, министерство финансов подготовило план работ по приведению антисанкционного законодательства и нормативных актов в систематизированный вид.

Выходки Киева

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН выразил двоякое отношение к инициативе ввести санкции против Украины.

«С одной стороны, это надо было сделать давно. Потому что сегодня так получается, что Киев позволяет себе любые выходки, вводит ограничения, которые больно бьют по нашему бизнесу. Что хуже всего, так это ограничения на въезд российским гражданам, которые теперь не могут элементарно поехать к родственникам и друзьям, посетить могилы предков. В ответ мы ничего не предпринимали и говорили о какой-то запредельной дружбе со страной, где русофобия стала основной идеологией. С другой стороны, несколько пугают эти санкции.

Ведь четыре года мы их не вводили, надеясь на какие-то изменения. Мы умышленно не закрывали дверь, справедливо разделяя власти в Киеве и украинский народ. Сейчас, надо понимать, устали ждать, когда наши братья-славяне одумаются, надавят на свое правительство. И сейчас пришло понимание, что не одумаются, не надавят. И вот от этого понимания грустно», — пояснил Андрей Иванов.

Но, заметил эксперт, надо честно себе признаться, что Украина — это другая страна, ментально иная. И здесь необходимо сказать, что российские санкции на самом деле вряд ли окажут какое-то влияние на украинское общество. Самым эффективным, конечно, был бы запрет на работу в России для украинских граждан. Но только даже такая крайняя мера не заставит жителей нынешней Украины задуматься.

«Они просто будут ездить батрачить в Европу. На Украине сегодня национальная идея — это попрошайничество и обиды на весь белый свет. Дескать, Европа должна кормить, Россия должна бесплатно поставлять газ и так далее. При этом свою незавидную судьбу украинцы воспринимают как норму. Нынешняя Украина строится на сельском мировоззрении. Если быть честным, то это просто африканская страна. Там как норму воспринимают рабский труд, при этом не хотят работать и не способны к абстрактному мышлению. Мой сад, мой огород, колядки — вот весь кругозор значительной части современных украинцев», — добавил эксперт.

По словам политолога, на Украине сегодня не советское время, когда украинский народ мечтал о покорении космоса в составе большой семьи народов. Нет, только сад и огород.