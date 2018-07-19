Киев, 19 июля. Киевский юрист и блогер Татьяна Монтян назвала Москву «одним из крупнейших украинских городов». Она пожаловалась на то, что купить билет на поезд в Москву из-за украинских гастарбайтеров стало практически невозможно.

«Москва – один из самых крупных украинских городов, там более миллиона граждан украинского происхождения. Никак невозможно разорвать родственные и дружественные связи… Невозможно купить билет на поезд из «запукры» в Москву. Эти же «рагули», у которых нет просто дома работы, они едут и работают в Москве. А куда им деваться, они все едут в Россию, потому что, все-таки, язык более близкий», – сказала Монтян в эфире интернет-канала NewsFront.

Напомним, в начале июня в министерстве социальной политики Украины представили статистику по трудовой миграции из страны. Оказалось, что за пределами Украины постоянно работают более 13% трудоспособного населения страны, а на так называемые сезонные работы за пределы страны выезжают более 37%.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж ранее назвал отток трудоспособного населения страны национальной трагедией.