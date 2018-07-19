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Проект гибрида самолета и поезда создали во Франции
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    Проект гибрида самолета и поезда создали во Франции

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    Проект гибрида самолета и поезда создали во Франции

    Париж, 19 июля. Французские специалисты из компании Akka Techonologies представили проект гибрида самолета и поезда Link & Fly.

    На YouTube опубликовано видео, которое демонстрирует новую разработку Akka Techonologies. На данный момент французские специалисты работают над его созданием. Проект получил название Link & Fly и представляет собой гибрид самолета и поезда.

    Основная часть нового вида транспорта используется для наземного передвижения, однако к ней можно присоединить крылья, и тогда она сможет летать.

    Проект гибрида самолета и поезда создали во Франции

    По габаритам Akka Techonologies напоминает Airbus A320. Размах крыльев составляет 49 метров, а длина — 34 метра. Подчеркивается, что высота борта — восемь метров. Летательный аппарат вмещает 160 пассажиров.

    По мнению экспертов Akka Techonologies, этот вид транспорта поможет разгрузить крупные транспортные пути. По их мнению, с его внедрение спрос на авиабилеты вырастет, так как пассажирам не придется добираться в город из аэропорта своим ходом.

    Автор: Катерина Тимошенская
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