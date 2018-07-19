Сирия новости 19 июля 12.30: боевики сдают САА позиции в Эль-Кунейтре, из Аль-Фуа и Кефраи эвакуировано 6000 человек

Сирия, 19 июля. Боевики сдают САА территории Эль-Кунейтры, из Аль-Фуа и Кефраи эвакуировано 6000 человек, в Восточной Гуте возобновили работу 10 поликлиник. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме, взяли под контроль территории Эль-Кунейтры

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Хаме.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте возобновили работу 10 поликлиник, сообщила главный районный инженер по восстановлению медицинских учреждений Мануаль Альбер. Отмечается, что до начала войны в этой части региона функционировало 38 медучреждений. РИА Новости также передает, что в регионе началась вакцинация детей от кори. По данным информационного агентства, многие семьи не имели возможности сделать прививки своим детям в течение последних семи лет.

Ранее сообщалось, что на территории Восточной Гуты ведутся активные работы по восстановлению инфраструктуры. Рабочие отремонтировали 65-70 процентов дорог в этом районе.

Провинция Алеппо

В провинцию Алеппо прибыли автобусы с мирными жителями городов Аль-Фуа и Кефрая провинции Идлиб, передает информационное агентство SANA. Всего из заблокированных городов было вывезено 6000 гражданских и бойцов проправительственных формирований, которые осуществляли защиту поселений от радикалов «Тахрир аш-Шам» в течение трех лет. Напомним, населенные пункты находились в осаде исламистов с 2015 года.

В административном центре региона состоялся концерт в поддержку семей детей больных раком, передает местный источник в социальной сети Twitter (@ handsoffsyria).

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в северной части провинции Хама продолжаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры»1. По сведениям правозащитной организации, правительственные войска САР продолжают наносить артиллерийские удары по укрепрайонам радикальных исламистов в окрестностях поселений Аль-Латамина и Кафр Зета.

Ранее сообщалось, что недалеко от населенного пункта Калаат аль-Мудик неизвестные обстреляли автомобиль «Тахрир аш-Шам». В результате атаки был ликвидирован боевик «Ан-Нусры».

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики, базирующиеся в поселениях провинции Эль-Кунейтра, вынужденно согласились сдать позиции Сирийской арабской армии (САА), передает информационное агентство Al-Masdar News. В соответствии с соглашением, заключенным между правительственными войсками и повстанцами, под контроль САА перейдет вся территория региона, включая его административный центр. Также боевики сдадут армии САР все имеющееся вооружение.

Отмечается, что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам», не принявшие условий перемирия, смогут беспрепятственно переместиться в провинцию Идлиб.

Ирак

В административном центре провинции Киркук и его ближайших пригородах прогремело несколько взрывов, пишет информационное агентство Iraqi News. В результате происшествий погиб мирный житель города, еще 30 гражданских получили ранения.

На территории провинции Дияла продолжается военная кампания иракской армии по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства»1. По сведениям Iraqi News, бойцы правительственных сил Ирака арестовали в регионе двух членов ИГИЛ1. Террористы готовили серию взрывов в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)