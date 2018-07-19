Украинский блогер объяснил, как "вернуть" Крым и Донбасс

Киев, 19 июля. Выборы президента Украины в 2019 году станут переломными вопросе возвращения Крыма и Донбасса. Об этом заявил украинский блогер Андрей Полтава.

По его словам, Крым и Донбасс можно будет вернуть, если на выборах президента победит проукраинский кандидат.

«Если мы продолжим прозападное движение к цивилизации, то Крым и Донбасс вернутся. Если же к власти в стране придет пророссийский кандидат, все планы государства пойдут прахом — отметил блогер.

Напомним, что ДНР и ЛНР были провозглашены на юго-востоке Украины после государственного переворота в апреле 2014 года. Законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был бежать с территории Украины, опасаясь за свою жизнь, а оппозиция сформировала новое правительство и создала новое парламентское большинство. После того, как Донбасс отказался подчиняться новому правительству украинские военные ввели на их территорию войска. К настоящему моменту военный конфликт не урегулирован.

Крым вступил в состав России согласно референдуму, в котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.