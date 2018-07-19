Меню
Украина
Украинский блогер объяснил, как "вернуть" Крым и Донбасс
Политика
Россия — наш союзник: в Бельгии предложили отменить санкции ЕС
Следующая новость
Загрузка...

    Украинский блогер объяснил, как "вернуть" Крым и Донбасс

      /  Обновлено: 
    650

    Украинский блогер: Выборы президента на Украине определят положение Крыма и Донбасса Киев, 19 июля. Выборы президента Украины в 2019 году станут переломными вопросе возвращения Крыма и Донбасса. Об этом заявил украинский блогер Андрей Полтава.

    По его словам, Крым и Донбасс можно будет вернуть, если на выборах президента победит проукраинский кандидат.

    «Если мы продолжим прозападное движение к цивилизации, то Крым и Донбасс вернутся. Если же к власти в стране придет пророссийский кандидат, все планы государства пойдут прахом — отметил блогер. 

    Напомним, что ДНР и ЛНР были провозглашены на юго-востоке Украины после государственного переворота в апреле 2014 года. Законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был бежать с территории Украины, опасаясь за свою жизнь, а оппозиция сформировала новое правительство и создала новое парламентское большинство. После того, как Донбасс отказался подчиняться новому правительству украинские военные ввели на их территорию войска. К настоящему моменту военный конфликт не урегулирован.

    Крым вступил в состав России согласно референдуму, в котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.