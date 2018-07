В США хотят перенять опыт «дочери офицера»: новая волна лжи о России захлестнула соцсети Америки

Американские СМИ продолжают кипеть после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля, обвиняя американского президента в предательстве национальных интересов США и сотрудничестве с Россией.

В дело идут как наспех сфабрикованные обвинения против 12 россиян во взломе серверов Демократической партии (уже разоблаченные агентством USA Really), обвинения против Марии Бутиной в «инфильтрации» в Национальную стрелковую ассоциацию США, так и другие способы, направленные на поддержание заметно пошатнувшегося в глазах западного обывателя образа злой, жестокой и коварной России.

Снова рекрутируется армия американских и союзнических сетевых «троллей», заполняющая комментариями, сообщениями и прочими продуктами своей жизнедеятельности просторы информационных ресурсов США.

Один из примеров таких информационных площадок — крупнейший американский форум REDDIT. Не проходит и часа, чтобы там не появился очередной материал с критикой России.

За последние сутки до одного из верхних мест неформального рейтинга добралась история под названием «Я был русским солдатом в Чечне. Мы совершили так много зверств, с которыми я никогда не смирюсь» («I was a Russian soldier in Chechnya. We committed so, so many atrocities that I never came to terms with»).

Как и следует из заголовка, речь в этой публикации ведется от лица бывшего гражданина России, теперь проживающего в США, о том, как в 1994–1995 годах он воевал в Чечне. Автор рассказывает о бесконечных бомбардировках жилых кварталов городов, расстрелах мирных жителей, женщин и детей, органично вплетая в свой сюжет воспоминания воевавших еще в Афганистане сослуживцев о том, как они расстреливали из пулемета с вертолета мирных афганцев. Со слов автора, в Чечне соотношение жертв среди мирного населения к боевикам доходило до 50/1.

«Американские солдаты даже близко не допускали такого количества жертв среди мирных жителей при взятии Багдада в 2003 году, хотя Багдад в 5 раз больше Грозного», — резюмирует скрывающийся за ником «proquamd» автор.

Несмотря на то, что большинство читателей приняло на веру его историю, выразив поддержку и слова сочувствия в более чем тысяче комментариев, некоторые засомневались в изложенных фактах.

В частности, вместе с критически настроенными посетителями форума корреспонденты агентства USA Really обратили внимание и на время размещения, совпадающее с общей информационной волной против улучшения американо-российских отношений в американских СМИ, и на безошибочный литературный язык сообщения (хотя и предваряемого словами «Извините за плохой английский»). Заметим также, что и аккаунт автора был создан менее суток назад.

С автором попытались связаться как через комментарии, так и через личные сообщения, с предложением рассказать подробнее о своей истории. Результат можно предсказать заранее, но РИА ФАН обязательно поведает о развитии этой «мыльной оперы».