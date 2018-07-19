«Пусть валят отсюда»: украинские радикалы забросали мусором полицию в ответ на арест их лидера из-за цыганского погрома

Представители праворадикальной националистической организации С14 остались недовольны вынесенным решением по делу своего лидера Сергея Мазура, которому определена мера пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. Мазур подозревается в организации устроенного националистами погрома цыганского табора в Киеве на Лысой Горе.

Недовольные сторонники Мазура сразу после суда заявили, что готовят «подарок» украинскому правительству. Праворадикал Евгений Карась пригласил активистов и журналистов на акцию, но предупредил, что точное место ее проведения станет известно только ближе к самому мероприятию.

Организаторы акции несколько раз меняли место и время встречи. Когда, наконец, определились, то взяли в свою компанию журналистов и повели их в неизвестном направлении. Через дворы, небольшой лес и стройки организаторы акции пришли к многоэтажному дому, где их уже ждали около тридцати сторонников и большая куча огромных черных пакетов, набитых под завязку. Внутри пакетов лежали вещи, собранные С14 на Лысой Горе сразу после суда.

«Сразу, как Серегу закрыли, мы пошли на Гору и собрали все, что там нашли. Это обувь, тряпки какие-то. Вообще, тяжелые мешки у нас. Пошли собирать, чтобы показать [грубое слово, означающее полицейских], что наша организация к погромам непричастна. Мы реально тогда убирали мусор. А это мусор, что остался от ромов [цыган]. Нам же сказали прекратить убирать. Мы прекратили, и вот что в итоге осталось. Никто не убрал», — рассказал молодой человек с черной повязкой на лице.

Окольными тропами С14 донесли мешки к зданию полиции. Там по команде вывалили их прямо перед носом у полицейских. Полиция молча посмотрела на мусор и продолжила бездействовать.

Как объяснил Евгений Карась, следователь именно этого управления полиции по фамилии Зарудный фальсифицирует (так считают радикалы) дело против Сергея Мазура.

«Полиция лично участвовала в погроме. Мы лишь приехали собирать мусор. И сейчас этот Зарудный говорит нам, что это мы устроили погром? Пускай выходит сюда, обсудим с ним. Да, и вещдоки пускай свои заберет. Вон, кроссовок валяется, наверное, он как раз и забыл его», — пошутил Карась.

Молодой человек также сообщил, что у него есть запись разговора с Зарудным, где тот нелицеприятно отзывается о ромах. Радикал обещает выложить запись в Интернете.

Пока С14 разбрасывали мусор под окнами полиции, к ним вышло руководство управления. Диалог между С14 и представителями правоохранительных органов занял около часа. Ультраправые заявили, что будут писать заявление.

Пока организаторы акции и полиция занимались обвинением друг друга в погромах и бездействии, разбросанный мусор начал источать свойственный ему запах. Радикалы, стоявшие рядом с цыганскими вещами, постепенно разбрелись по территории управления.

«Я считаю, это вообще ни о чем беседа. Обойдутся одним заявлением», — сказал Алексей, представившийся журналистам как «патриот из Винницы».

«Да, я сам не из С14, приехал поддержать Мазура, потом домой вернусь. Нет, акция прикольная, конечно, потусить тут можно. Но это ничем не закончится. Правительство их просто сливает», — заявил винницкий «патриот».

Алексей сообщил, что ему 18 лет, в правых организациях он состоит с 14 лет.

«Я учусь на политолога. Мне интересна политика. Сейчас вот в таком виде, потом посмотрим, что будет. Это то, чем я хочу заниматься. Я, можно сказать, оппозиция», — поделился с журналистами молодой человек.

К «оппозиции из Винницы» присоединился еще один непредставитель С14.

«Вот вы как считаете, — обратился он к корреспонденту ФАН, — нужно этих ромов гонять или нет? Я считаю, да. Они, посмотрите, какой [беспорядок] после себя оставили. Это нормально вообще? Ромы не работают, воруют, попрошайничают, такие люди не нужны стране. Украине точно не нужны. У нас более 40% людей живут за чертой бедности. Пускай валят к себе».

«К себе — это куда»? — поинтересовался корреспондент.

«Отсюда пусть валят», – пояснил молодой человек.

Тем временем споры между С14 и полицией подошли к концу. Полицейские ушли в отделение. Ультраправые покинули управление полиции. Полицейский Зарудный к С14 так и не вышел. Разбросанный мусор остался лежать на ступенях.

Утром 17 июля Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения для лидера С14 Сергея Мазура в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней. Он обвиняется в организации погромов лагеря цыган-ромов на Лысой Горе 21 апреля 2018 года. Сам Мазур свою причастность к инциденту отрицает и собирается подавать апелляцию. С14 заявляет, что властям выгодно обвинять в погроме националистов, чтобы покрыть преступления киевской полиции.