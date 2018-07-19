Издевательство и насмешка: в Раде не поверили жалобам «правосека»-убийцы Стерненко

Депутаты Верховной рады Украины обеспокоились ситуацией в Одессе. В городе у моря не очень прониклись «идеалами Майдана». Для дискуссии с несогласными у киевских властей и «активистов» всегда находятся веские аргументы. Убийства, запугивание, тюрьмы — демократический диалог идет полным ходом.

Но результаты оставляют желать лучшего. По оценкам правоохранителей, 9 Мая на Бессмертный полк в Одессе вышло около 50 тысяч горожан. И ведь объясняли же «непонятливым» людям, что никакой Великой Отечественной войны не было, а День Победы — «элемент гибридной войны страны-агрессора». Но они все равно пришли, еще и детей привели.

Лето принесло «патриотам» новые разочарования. Местные «сепаратисты» предательски смотрели мундиаль в России. Болели за команду Черчесова. Одним словом, «патриотическое воспитание» идет не впрок. Сознательным государственным мужам есть над чем задуматься.

Депутат Игорь Луценко инициировал беседу с коллегами по парламентскому цеху о насущных проблемах одесского региона — коррупции и сепаратизму.

На заседание профильного комитета Луценко пригласил уважаемого человека — Сергея Стерненко, ранее возглавлявшего одесскую ячейку «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация). Жизнь «активиста» бьет ключом. Совсем недавно Сергей зарезал человека. Последние минуты жизни своей жертвы он снимал на видео, снабжая их саркастическими комментариями. Смешно же, когда умирает человек, а его дети остаются без отца.

«Стерненко – молодец!», — похвалил убийцу все тот же парламентарий Игорь Луценко на Facebook.

Сам радикал пытается убедить общественность, что действовал в рамках необходимой самообороны. Однако снятое им же видео говорит о несостоятельности этой версии. На видео с места событий Стерненко поведал, что он преследовал и догнал якобы покушавшихся на него мужчин, и уже тогда нанес смертельные ранения. Об этом же говорит и девушка активиста. На месте преступления был найден лишь один нож. Он принадлежит Стерненко. На видео с места преступления автор признает это обстоятельство.

Впоследствии умные люди подсказали «активисту», что его действия категорически не могут быть квалифицированы как необходимая оборона. За отсутствием угрозы жизни в момент убийства.

«Если Стерненко достал нож, когда его жизни ничего не угрожало и тем самым готовился к нанесению увечий, то это никак не необходимая оборона. Необходимая оборона возможна от общественно опасного посягательства», — поясняет адвокат Марина Паринова.

Так что сейчас Сергей придерживается совсем иной версии событий. И нож не его, и ранения своим обидчикам он якобы нанес непосредственно во время посягательства. Но после «стрима» верится в эти слова с большим трудом. К тому же, о вине злоумышленника говорит не только видеозапись его авторства. Данные экспертизы говорят отнюдь не в пользу версии самообороны.

«По этим экспертизам мы понимаем, что на ноже кровь Кузнецова и Стерненко. Крови третьего нет. Кровь Стерненко доминирует. То есть сначала порезали Исайкула, потом Кузнецова, а потом ранение получил Стерненко», — пишет «Страна», ссылаясь на данные экспертизы.

Учитывая, что один из неприятелей убежал, а другой находился при смерти, с большой долей вероятности можно утверждать, что свои ранения националист причинил себе сам.

«Правосек»-убийца Стерненко нанес себе раны самостоятельно — экспертизаhttps://t.co/XwlJJDdPjV — Евдоким Ступакевич (@evdokimstupake) July 18, 2018

Но попытки привлечь убийцу к ответственности выглядят малоперспективно. Несмотря на красноречивый «мейнстрим» и серьезные улики, радикал спокойно отчалил в Киев. В столице Стерненко приласкали доктора, народные депутаты и другие достойные неравнодушные люди.

Расследование дела тоже передали киевским правоохранителям, чтобы правильно расследовали.

«Спасибо народным депутатам Игорю Луценко, Андрею Денисенко, Владимиру Парасюку, Андрею Белецкому, Егору Соболеву, Андрею Ильенко, Мустафе Найему, Игорю Гузю, Юрию Берегу, Оксане Корчинской и многим другим за поддержку и обращение в Генпрокуратуру по поводу необходимости передать расследование в орган, не связанный с Одессой», — написал Стерненко на своей странице в Facebook.

В национальной полиции Украины задачу поняли правильно. Несмотря на веские доказательства вины Стерненко, статус подозреваемого никому до сих пор не присвоен.

«Какого-то ограничения по времени с момента открытия производства до объявления подозрения закон не предусматривает», — цитирует издание «Страна» начальника Главного следственного управления Нацполиции Александр Ковтун.

И правда, куда торопиться? В Италии, например, до сих пор выясняют, причастен ли Сальери к убийству Моцарта. Замечательный ориентир.

Потерпевшей стороне изменение подследственности, мягко говоря, менее выгодно. У вдовы погибшего и жены второго потерпевшего попросту нет денег добраться.

«Кто будет это все финансировать? Девочкам тяжело приезжать даже в Одессу, у них денег ни на такси ни на что. Мы как защита не получили ни одной копейки денежных средств», — делится проблемой защитник потерпевших.

Зато Стерненко далеко ехать не надо. И в Киеве Сергею организовали замечательный досуг. Вместо СИЗО молодой человек проводит время в Верховной раде. Рассказывает народным депутатам, как тяжко нынче живется в Одессе честным активистам.

«По факту убийца не просто на свободе, он участвует в публичных мероприятиях в высшем законодательном органе страны. Это издевательство и насмешка», — написал в Facebook пользователь Александр Левитин.

Что ж, таковы реалии сегодняшней Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.