Школьники топчут плацдарм: сотни юных патриотов встретились в финале игры «Победа». ФАН-ТВ

В Подмосковном парке «Патриот» стартовал финал военно-патриотический игры «Победа». Более 800 школьников со всех регионов страны приехали сюда, чтобы показать свое знание истории России, продемонстрировать строевую подготовку и принять участие в гонке с препятствиями.

В рамках открытия делегация из Италии передала российским военным копию памятника Александру Прохоренко, установленного в городе Вальи-Сотто. Офицер погиб во время выполнения боевого задания в Сирии, не желая сдаваться в плен террористам, он вызвал огонь на себя.

«Особые слова я бы хотел адресовать нашим итальянским гостям и друзьям, и передать им искреннюю благодарность от всего российского воинства за увековечивание памяти героя России Александра Прохоренко, который ценой собственной жизни выполнил боевую задачу – спас своих боевых друзей», — говорит заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Сразу после церемонии открытия юнармейцы приступили к соревнованиям. Первый этап — строевая подготовка. Подростки демонстрировали навыки командования и выполнения приказов. Судьи — военные, взирающие даже на юных армейцев со всей строгостью.

«Поблажек ни у кого не было. Все оценивались одинаково, то есть объективно. Смотрели все элементы, которые мы проверяем у своих военнослужащих, нашего подразделения. Аналогично проверялись юнармейцы», — рассказывает о критериях оценки начальник штаба батальона почетного караула отдельного 154 комендантского Преображенского полка майор Алексей Рукленко.

«Процентов на 70 мы выполнили свои задачи. Были небольшие недочеты, но они уже исправлены, уже поняли свои ошибки. В принципе, они не очень значительны, но они есть», — делится впечатлениями участник военно-патриотической игры «Победа» Глеб Гаврилов.

За четыре дня соревнований юнармейцы выполнят шесть заданий, после чего и будут определены победители.