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Сирия: САА нашла массовое захоронение на севере Хомса — видео ФАН
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    Сирия: САА нашла массовое захоронение на севере Хомса — видео ФАН

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    Сирия: САА нашла массовое захоронение на севере Хомса — видео ФАН

    Дамаск, 19 июля. Массовое захоронение было обнаружено в окрестностях деревни Макрамия на севере провинции Хомс, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    Всего в могиле было похоронено 11 человек. По словам полевого офицера, все они были убиты незаконными вооруженными формированиями, которые когда-то оккупировали регион. Массовое захоронение удалось найти во время прочесывания сельской местности на севере Хомса.

    В данный момент обнаруженные останки находятся в главной больнице провинции.

    В распоряжении ФАН оказалось видео с места обнаружения страшной находки:

    Напомним, что весной 2018 года сирийским властям при поддержке сотрудников российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) удалось достичь соглашения с главарями незаконных вооруженных формирований о выводе боевиков с севера провинции Хомс и юга провинции Хама.

    Джихадисты, которые отказались урегулировать свой статус с официальным Дамаском, отправились в сторону Идлиба и Джараблуса. Остальные боевики сдали все имеющееся у них тяжелое и среднее вооружение и поклялись больше никогда не угрожать безопасности соотечественников.

    В данный момент сирийское правительство активно занимается восстановлением разрушенной инфраструктуры провинции Хомс. Идут работы по ремонту электрических сетей, водоснабжения и канализации. Местным жителям помогают восстанавливать разрушенные дома и кварталы.

    В начале лета текущего года было возобновлено движение на шоссе ХомсХама, которое имеет большую ценность для экономического развития сирийской республики. Именно эта дорога связывает север и юг Сирии.

    Тем не менее, в регионе продолжает работать команда сирийских саперов, которая прочесывает освобожденные территории с целью ликвидации оставленных после ухода террористов боеприпасов и взрывоопасных устройств.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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