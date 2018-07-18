Бывший украинский посол отказался возвращаться из Белоруссии

Минск, 18 июля. Бывший министр обороны Украины и экс-посол Михаил Ежель отказался возвращаться на родину из Белоруссии, где он получил статус беженца, сообщают украинские СМИ. В настоящее время чиновник снимает квартиру в Минске.

Украинские власти подозревают Ежеля в злоупотреблении должностными полномочиями на посту министра обороны, что якобы нанесло государству убыток на 42 тыс. 965 гривен (102 тыс. 337 рублей). Сам подозреваемый своей вины не признает.

Весной 2016 года Ежель обращался в Главную военную прокуратуру с ходатайством о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Напомним, что политик занимал пост министра обороны Украины с 2010 по 2012 годы, а на должности украинского посла в Белоруссии он работал с 2013 по 2015 годы.