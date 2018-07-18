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Путин рассказал о масштабной программе преобразования российских городов
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    Путин рассказал о масштабной программе преобразования российских городов

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    Путин рассказал о масштабной программе преобразования российских городов

    Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил о задачах масштабной программы пространственного развития России.

    Благодаря ее реализации, по словам главы государства, будут преобразованы города в стране. О новой программе глава государства рассказал, выступая на VIII Московском урбанистическом форуме «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

    Эта площадка объединяет представителей администраций городов, архитекторов, градостроителей, девелоперов, а также руководителей финансовых компаний, инвесторов, представителей медиа и простых горожан.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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