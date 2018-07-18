Меню
Политика
Трамп: Россия согласилась помочь с КНДР
Украина
Бывший украинский посол отказался возвращаться из Белоруссии
Следующая новость
Загрузка...

    Трамп: Россия согласилась помочь с КНДР

    53

    Трамп: Россия согласилась помочь с КНДР

    Вашингтон, 18 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российская сторона согласилась помочь в разрешении ситуации с Северной Кореей.

    Об этом глава Белого дома сообщил на странице в социальной сети Twitter, отметив, что санкционная политика в отношении Москвы остается в силе.

    «Россия согласилась помочь с Северной Кореей, где отношения с нами очень хорошие и процесс идет вперед. Нет спешки, санкции остаются в силе! Большие выгоды и многообещающее будущее для Северной Кореи в конце процесса», — написал Трамп.

    Напомним, по итогам встречи 12 июня главы США и КНДР подписали документ, который обязывает Вашингтон предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в обмен на прекращение северокорейской ядерной программы.

    В ходе саммита Россия — США, в рамках которой состоялась беседа Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, напоминает «Известия», лидеры обсудили актуальные вопросы мировой повестки, в том числе ситуацию с КНДР.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.