Трамп: Россия согласилась помочь с КНДР

Вашингтон, 18 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российская сторона согласилась помочь в разрешении ситуации с Северной Кореей.

Об этом глава Белого дома сообщил на странице в социальной сети Twitter, отметив, что санкционная политика в отношении Москвы остается в силе.

«Россия согласилась помочь с Северной Кореей, где отношения с нами очень хорошие и процесс идет вперед. Нет спешки, санкции остаются в силе! Большие выгоды и многообещающее будущее для Северной Кореи в конце процесса», — написал Трамп.

....Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is moving along. There is no rush, the sanctions remain! Big benefits and exciting future for North Korea at end of process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

Напомним, по итогам встречи 12 июня главы США и КНДР подписали документ, который обязывает Вашингтон предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в обмен на прекращение северокорейской ядерной программы.

В ходе саммита Россия — США, в рамках которой состоялась беседа Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, напоминает «Известия», лидеры обсудили актуальные вопросы мировой повестки, в том числе ситуацию с КНДР.