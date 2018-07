Трамп: Россия согласилась помочь с КНДР

Вашингтон, 18 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российская сторона согласилась помочь в разрешении ситуации с Северной Кореей.

Об этом глава Белого дома сообщил на странице в социальной сети Twitter, отметив, что санкционная политика в отношении Москвы остается в силе.

....Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is moving along. There is no rush, the sanctions remain! Big benefits and exciting future for North Korea at end of process!