Госдума одобрила право россиян на выходной для диспансеризации

Москва, 18 июля. Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому работающий гражданин освобождается на один день для прохождения диспансеризации.

Отмечается, что документ предусматривает право россиянина подать письменное заявление начальству для освобождения на один день с целью прохождения диспансеризации.

Планируется, что на это время за ним сохраняется рабочее место и средний заработок. Однако сотрудник не может получать такой выходной чаще чем раз в три года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что большинство работающих граждан РФ сталкиваются с проблемами постоянного прохождения диспансеризации, поскольку работодатели нередко отказывают своим подчиненным.

Так, работник вынужден брать выходной за свой счет или отказываться от планового осмотра.

Как отметил спикер Госдумы, в майском указе президента РФ Владимира Путина содержится поручение уменьшить смертность трудоспособных граждан. Володин добавил, что своевременная диагностика способствует благополучному лечению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.