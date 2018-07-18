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Госдума одобрила право россиян на выходной для диспансеризации
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    Госдума одобрила право россиян на выходной для диспансеризации

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    Госдума одобрила право россиян на выходной для диспансеризации

    Москва, 18 июля. Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому работающий гражданин освобождается на один день для прохождения диспансеризации.

    Отмечается, что документ предусматривает право россиянина подать письменное заявление начальству для освобождения на один день с целью прохождения диспансеризации.

    Планируется, что на это время за ним сохраняется рабочее место и средний заработок. Однако сотрудник не может получать такой выходной чаще чем раз в три года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что большинство работающих граждан РФ сталкиваются с проблемами постоянного прохождения диспансеризации, поскольку работодатели нередко отказывают своим подчиненным.

    Так, работник вынужден брать выходной за свой счет или отказываться от планового осмотра.

    Как отметил спикер Госдумы, в майском указе президента РФ Владимира Путина содержится поручение уменьшить смертность трудоспособных граждан. Володин добавил, что своевременная диагностика способствует благополучному лечению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

    Автор: Дана Балан
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