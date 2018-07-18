Москва, 18 июля. В настоящее время за границей остаются около 200 клиентов туристической компании «Натали Турс», сообщила в среду исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Сейчас осталось около 200 человек, это, грубо говоря, один рейс», — сказала она, пояснив, чито вопрос с вывозом россиян сейчас решается.

Предполагается, что остающиеся за рубежом российские туристы вернутся на родину до воскресенья. Ломидзе также уточнила, что жалоб от граждан, ожидающих возвращения домой, не поступало. По словам исполнительного директора АТОР, жалобы поступают от тех россиян, у которых отдых сорвался.

Напомним, в начале июля российский оператор «Натали Турс» объявил об аннулировании всех подтвержденных туров. Причиной для таких мер стала нехватка средств для расчетов с поставщиками услуг.