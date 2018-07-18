Десять детей отравились в лагере в Тверской области

Тверь, 18 июля. Десять подростков отравились в детском лагере «Романтик», расположенном в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Дети в возрасте от 10 до 12 лет пожаловались на плохое самочувствие и обратились за помощью в медпункт. Отмечается, что у них были признаки отравления.

В среду в отдел следственного комитета по региону поступило сообщение о случившемся. Специалисты незамедлительно выехали в детский лагерь для осмотра места и установления всех обстоятельств случившегося.

Сотрудники СУ СК РФ по Тверской области начали доследственную проверку. По результатам которой будет принято процессуальное решение.