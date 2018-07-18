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Десять детей отравились в лагере в Тверской области
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    Десять детей отравились в лагере в Тверской области

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    Десять детей отравились в лагере в Тверской области

    Тверь, 18 июля. Десять подростков отравились в детском лагере «Романтик», расположенном в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

    Дети в возрасте от 10 до 12 лет пожаловались на плохое самочувствие и обратились за помощью в медпункт. Отмечается, что у них были признаки отравления.  

    В среду в отдел следственного комитета по региону поступило сообщение о случившемся. Специалисты незамедлительно выехали в детский лагерь для осмотра места и установления всех обстоятельств случившегося.

    Сотрудники СУ СК РФ по Тверской области начали доследственную проверку. По результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Автор: Дарья Смолина
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