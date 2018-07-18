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Задержанный житель Магнитогорска рассказал, как убивал королеву красоты
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    Задержанный житель Магнитогорска рассказал, как убивал королеву красоты

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    Задержанный житель Магнитогорска рассказал, как убивал королеву красоты

    Магнитагорск, 18 июля. Задержанный житель Магнитогорска признался в убийстве участницы конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia Ксении Мецгер.

    29-летняя Мецгер работала в автосалоне. Девушка пропала 16 июля после встречи с одним из покупателей. 24-летний Александр стал главным подозреваемым, однако на допросе давал ложные показания. По его словам, после продажи Skoda Octavia девушка вызвала такси и уехала, однако в этой версии событий было выявлено слишком много несостыковок. В результате покупатель признался в убийстве Мецгер.

    По его словам, он предложил провести диагностику автомобиля в собственном автосервисе.

    «В боксе он ударил девушку сзади молотком по голове, от травмы она скончалась на месте. — пишут местные СМИ. — После этого он вывез тело в лесополосу вблизи поселка Янгельского и спрятал».

    Убийство он объяснил тем, что у него не было денег на покупку автомобиля.

    Задержанный житель Магнитогорска рассказал, как убивал королеву красоты

    Как выяснилось, 24-летний Александр ранее уже отбывал наказание за мошенничество с автотранспортом. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Избирается мера пресечения для задержанного.

    Автор: Катерина Иванова
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