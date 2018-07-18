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В Минкомсвязи рассказали, каких журналистов могут вытеснить роботы
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    В Минкомсвязи рассказали, каких журналистов могут вытеснить роботы

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    В Минкомсвязи рассказали, каких журналистов могут вытеснить роботы

    Москва, 18 июля. Роботы в будущем могут заменить собой «плохих» представителей средств массовой информации, у которых отсутствует чувства юмора. Таким мнением в среду поделился заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

    Он подчеркнул, что киборги не смогут заменить «хороших журналистов», отметив, что у роботов нет способности рассказывать интересно историю, а также нет чувства юмора.

    «Если вы журналист без чувства юмора, который не умеет хорошо рассказать историю и вкусно преподнести материал — то робот, вне всякого сомнения, как некий агрегатор новостей, уже распространяющихся в интернете, может вас вытеснить», — пояснил заместитель главы ведомства.

    Волин обратил внимание на то, что если корреспондент умеет «интересно брать интервью», задавать правильные вопросы, «все это хорошо упаковывать и рассказывать», то робот всего лишь станет для него помощником.

    Напомним, в среду в Подмосковье проходит Всероссийский образовательный молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме».

    Автор: Дана Балан
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