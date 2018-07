Большие результаты: Трамп оценил встречу с Путиным в Хельсинки

Вашингтон, 18 июля. Президент Соединенных Штатов положительно оценил прошедший саммит Россия — США в Хельсинки, в ходе которого встретился с главой РФ Владимиром Путиным.

На своей странице в социальной сети Twitter Трамп отметил, что многим людям, «занимающим высшие должности в разведке», понравилось его выступление на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой.

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!