Большие результаты: Трамп оценил встречу с Путиным в Хельсинки

Вашингтон, 18 июля. Президент Соединенных Штатов положительно оценил прошедший саммит Россия — США в Хельсинки, в ходе которого встретился с главой РФ Владимиром Путиным.

На своей странице в социальной сети Twitter Трамп отметил, что многим людям, «занимающим высшие должности в разведке», понравилось его выступление на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой.

«Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы на нашей прошедшей встрече. Мы хорошо поладили, что действительно обеспокоило многих ненавистников, кто хотел увидеть боксерский поединок. Большие результаты придут!» — написал Трамп.

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

Напомним, саммит РФ — США прошел 16 июля в финской столице. В ходе переговоров главы двух государств рассмотрели актуальные вопросы мировой повестки, а также обсудили развитие двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Подробнее о темах встречи рассказал ранее лидер России.

Глава Белого дома накануне отметил, что встреча с Путиным прошла намного лучше, чем с лидерами НАТО.