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Большие результаты: Трамп оценил встречу с Путиным в Хельсинки
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    Большие результаты: Трамп оценил встречу с Путиным в Хельсинки

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    Большие результаты: Трамп оценил встречу с Путиным в Хельсинки

    Вашингтон, 18 июля. Президент Соединенных Штатов положительно оценил прошедший саммит Россия — США в Хельсинки, в ходе которого встретился с главой РФ Владимиром Путиным.

    На своей странице в социальной сети Twitter Трамп отметил, что многим людям, «занимающим высшие должности в разведке», понравилось его выступление на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой.

    «Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы на нашей прошедшей встрече. Мы хорошо поладили, что действительно обеспокоило многих ненавистников, кто хотел увидеть боксерский поединок. Большие результаты придут!» — написал Трамп.

    Напомним, саммит РФ — США прошел 16 июля в финской столице. В ходе переговоров главы двух государств рассмотрели актуальные вопросы мировой повестки, а также обсудили развитие двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Подробнее о темах встречи рассказал ранее лидер России.

    Глава Белого дома накануне отметил, что встреча с Путиным прошла намного лучше, чем с лидерами НАТО.

    Автор: Екатерина Кухарева
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