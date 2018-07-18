Около 90% болельщиков ЧМ-2018 из Франции готовы вернуться в Россию как туристы

Москва, 18 июля. Около 90% футбольных болельщиков из Франции, которые приезжали на чемпионат мира по футболу, готовы вернуться в Россию как туристы, сообщила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, об этом свидетельствует проведенный после мундиаля во Франции социологический опрос.

«Он показал, что 87% гостей, которые были в России, хотели бы приехать еще раз», — уточнила Ломидзе.

Она добавила, что также вернуться в Россию хотят многие болельщики из стран, расположенных недалеко от РФ.

«Мы прогнозируем, что в 2019 году поток увеличится на 20%, после проведения ЧМ мы можем сказать, что это осторожный прогноз», — подчеркнула исполнительный директор АТОР.

Ранее Ломидзе заявила, что ЧМ-2018 превратил Россию в туристическую Мекку, а болельщики не ограничивались походами на матчи, но также активно ездили на экскурсии, посещали соседние города и занимались шопингом.

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся на московском стадионе «Лужники». Встреча завершилась победой Франции со счетом 4:2.