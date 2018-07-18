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На Украине могут оштрафовать «ДнепрАзот» за отказ производить хлор из-за дорогого электричества
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    На Украине могут оштрафовать «ДнепрАзот» за отказ производить хлор из-за дорогого электричества

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    На Украине могут оштрафовать «ДнепрАзот» за отказ производить хлор из-за дорогого электричества

    Киев, 18 июля. Антимонопольный комитет Украины может оштрафовать акционерное общество «ДнепрАзот» за отказ производить жидкий хлор. Об этом говорится в пресс-службе ведомства. Отмечается, что хлор нужен для обеззараживания питьевой воды. Ранее компания заявила, что работа предприятия стала убыточной в связи с подорожанием электричества.

    «ДнепрАзот» приостановил деятельность, в том числе производство хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема​​​. Позже руководство компании уточнило, что готово возобновить производство. В компании разработали предложения по повышению цен на продукцию, которые отправили в Антимонопольный комитет.

    В комитете, в свою очередь, признали приостановку деятельности злоупотреблением монопольным положением. Нарушение этого пункта влечет штраф в размере до 10% дохода за отчетный год.

    На Украине могут оштрафовать «ДнепрАзот» за отказ производить хлор из-за дорогого электричества

    Автор: Алия Садыкова
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