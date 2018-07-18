Власти ЕС хотят оштрафовать Google на 4,3 млрд евро

Москва, 18 июля. Власти ЕС хотят оштрафовать американскую компанию Google на 4,3 миллиарда евро. Рекордную сумму взыскать с компании собираются за доминирующее положение на рынке приложений для мобильных устройств Android.

Как уточняет агентство Bloomberg, о применении такой санкции к Google могут объявить уже в среду. Уточняется, что, по мнению властей Евросоюза, компания использует незаконные методы, заставляя владельцев смартфонов Android предустанавливать приложения и сервисы Google. Так, только после установки поисковой системы и браузера Google пользователи получают доступ к магазину приложений Google Play.

В прошлом году с американской компании уже взыскали штраф в размере 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением поисковой системы. Однако новый штраф установит своеобразный рекорд, превысив предыдущий почти в два раза.

Ранее стало известно, что Google интегрировала в магазин приложений искусственный интеллект, дающий пользователям личные рекомендации.