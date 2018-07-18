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Кабмин Украины запретил выплачивать премии на предприятиях после скандала с «Нафтогазом»
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    Кабмин Украины запретил выплачивать премии на предприятиях после скандала с «Нафтогазом»

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    Кабмин Украины запретил выплачивать премии на предприятиях после скандала с «Нафтогазом»

    Киев, 18 июля. Кабинет министров Украины решил ввести запрет на выплату всевозможных вознаграждений на государственных предприятиях после скандала с миллионными премиями в украинской компании «Нафтогаз». Данное решение приняли в ходе заседания киевского правительства в среду.

    «Абсолютно взвешенное решение запретить выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины», — отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Он добавил, что выступает за инициативу «достойных заработных плат и премий» в государственных компаниях, чтобы побороть коррупцию.

    «По поводу жадности, космических каких-либо цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддерживать не могу», — указал Гройсман.

    Напомним, ранее сообщалось, что наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение выплатить сотрудникам нефтегазовой компании премии на общую сумму 46,3 млн долларов «за победу» над российской компанией «Газпром» в Стокгольмском арбитражном суде.

    Как рассказал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, премии получили около 40 менеджеров, которые были задействованы в работе над арбитражным делом. Полученные средства, по данным депутата Верховной рады Сергея Шахова, менеджеры «Нафтогаза» положили на счета американских банковских учреждений.

    В конце февраля этого года Стокгольмский арбитраж удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» о денежной компенсации за непоставленные «Газпромом» объемы голубого топлива для транзита на сумму 4,63 млрд долларов. Одновременно суд подтвердил долг украинской компании перед «Газпромом» за поставки газа в 2013–2014 годах на сумму 2 млрд долларов.

    Автор: Дана Балан
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