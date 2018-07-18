Памятник погибшему на задании в Сирии летчику Филипову открыли в Краснодаре

Краснодар, 18 июля. В Краснодаре открыли памятник Герою России Роману Филипову, который погиб выполняя боевое задание в Сирии, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Исполняющий обязанности начальника Краснодарского военного училища летчиков, которое закончил Филипов, Олег Бучельников подчеркнул, что Герой России своим подвигом показал всему миру, что «российский офицер непобедим и несгибаем, русский солдат никогда не сдается».

«Бюст героя будет напоминать нашим курсантам о долге военных летчиков — защищать воздушные рубежи страны, не щадя своей жизни», — приводят его слова в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в феврале штурмовик Су-25, которым управлял Филипов, был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса в Сирии. Летчик принял неравный бой в окружении террористов, который завершил подрывом гранаты.