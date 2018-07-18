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В Киеве заявили, что «газовое богатство России» было создано «умом и трудом украинцев»
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    В Киеве заявили, что «газовое богатство России» было создано «умом и трудом украинцев»

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    В Киеве заявили, что «газовое богатство России» было создано «умом и трудом украинцев»

    Киев, 18 июля. Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что газовое богатство России было создано якобы трудом и умом украинцев.

    В Киеве выступили с неожиданным заявлением. Экс-премьер Украины заявил, что газовую отрасль России поднимали якобы не россияне.

    «Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы, — заявил он в эфире телеканала NewsOnе. — Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают. Умом и трудом украинцев было создано все это богатство».

    По мнению Еханурова, теперь украинцам следует направить эти знания на решение вопроса о том, как использовать подземные хранилища газа на Западной Украине и в Закарпатье.

    В Киеве заявили, что «газовое богатство России» было создано «умом и трудом украинцев»

    «30 миллиардов можно сегодня класть в запасы, — убежден он. — Покупать летом, продавать позже. Надо быть более прагматичными людьми».

    Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что объемы транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года будут обсуждаться дополнительно при участии экспертов.

    Автор: Катерина Иванова
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