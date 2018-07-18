В Киеве заявили, что «газовое богатство России» было создано «умом и трудом украинцев»

Киев, 18 июля. Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что газовое богатство России было создано якобы трудом и умом украинцев.

В Киеве выступили с неожиданным заявлением. Экс-премьер Украины заявил, что газовую отрасль России поднимали якобы не россияне.

«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы, — заявил он в эфире телеканала NewsOnе. — Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают. Умом и трудом украинцев было создано все это богатство».

По мнению Еханурова, теперь украинцам следует направить эти знания на решение вопроса о том, как использовать подземные хранилища газа на Западной Украине и в Закарпатье.

«30 миллиардов можно сегодня класть в запасы, — убежден он. — Покупать летом, продавать позже. Надо быть более прагматичными людьми».

Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что объемы транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года будут обсуждаться дополнительно при участии экспертов.