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Украина
Гройсман пообещал уголовную ответственность за контрабанду леса
Общество
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    Гройсман пообещал уголовную ответственность за контрабанду леса

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    Гройсман пообещал уголовную ответственность за контрабанду леса

    Киев, 18 июля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал ввести уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка за границу. Как пишут украинские СМИ, глава украинского правительства поддержал законопроект №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности в области охраны леса.

    Отмечается, что незаконный экспорт будет караться лишением свободы от трех до пяти лет лишения свободы. По данным СМИ, документ будет подписан в ближайшее время.

    По словам премьера, ценные породы леса с Украины вывозят под видом топливной древесины поездами. В связи с принятием закона на Украине проверят все лесохозяйства.

    Госаудитслужба, ГФС, Нацполиция, Госгеокадастр проанализируют документы, включая накладные.

    Гройсман пообещал уголовную ответственность за контрабанду леса

    Автор: Алия Садыкова
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