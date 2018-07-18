Гройсман пообещал уголовную ответственность за контрабанду леса

Киев, 18 июля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал ввести уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка за границу. Как пишут украинские СМИ, глава украинского правительства поддержал законопроект №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности в области охраны леса.

Отмечается, что незаконный экспорт будет караться лишением свободы от трех до пяти лет лишения свободы. По данным СМИ, документ будет подписан в ближайшее время.

По словам премьера, ценные породы леса с Украины вывозят под видом топливной древесины поездами. В связи с принятием закона на Украине проверят все лесохозяйства.

Госаудитслужба, ГФС, Нацполиция, Госгеокадастр проанализируют документы, включая накладные.