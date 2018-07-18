«Увековечили позор на новых гривнах»: украинцы обсуждают банкноту с «полысевшими» Карпатами

Киев, 18 июля. Национальный банк Украины увековечил нелегальный сбыт древесины в ЕС, выпустив новую купюру номиналом 20 гривен со склоны Карпат после «хищнической вырубки леса». Об этом с сарказмом сообщил украинский журналист, редактор сайта Liwa.com Андрей Манчук.

На своей странице в Facebook Манчук напомнил, что за последние четыре года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75% и превысил один миллиард евро.

«В ознаменование этого события Национальный банк Украины выпустил новую купюру, где хорошо видны прореженные вырубками склоны Карпат», – смеется он.

На обратной стороне новой купюры изображена Львовская опера, неподалеку от которой, как отметил журналист, находится дом украинского писателя Ивана Франко, «где недавно украли на металл посвященную ему мемориальную доску».

В соцсетях украинцы даже сочиняют стихи в честь новой «позорной» гривны с «полысевшими» Карпатами.

«Лес поредел, а мы все шли вперед, такой приказ пришел нам из Брюсселя. Прописано куда, каких пород… Уже без нас там Украину делят…» — пишет Игорь Григорьев.

«Скоро одни пеньки останутся», — посетовал другой юзер.