Никакой магии: ученые развенчали миф о «звуках моря» в ракушках

Вашингтон, 18 июля. Американские ученые выяснили, что «звуки моря», якобы доносящиеся из ракушек, на самом деле таковыми не являются. Никакой магии нет, утверждают они: «Мы слышим звуки окружающей среды».

Более того, по их словам, «звуки моря» можно услышать не только из ракушек, но и из чашек, стаканов. Один из авторов исследования сотрудник Калифорнийского университета Шрути Дешпанде пояснил, что внутренняя поверхность морской раковины особым образом усиливает некоторые частоты, все дело в резонансе, усиливающем звуковые частоты, что порождает специфические ассоциации, пишет Planet Today.