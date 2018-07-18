Никакой магии: ученые развенчали миф о «звуках моря» в ракушках
Вашингтон, 18 июля. Американские ученые выяснили, что «звуки моря», якобы доносящиеся из ракушек, на самом деле таковыми не являются. Никакой магии нет, утверждают они: «Мы слышим звуки окружающей среды».
Более того, по их словам, «звуки моря» можно услышать не только из ракушек, но и из чашек, стаканов. Один из авторов исследования сотрудник Калифорнийского университета Шрути Дешпанде пояснил, что внутренняя поверхность морской раковины особым образом усиливает некоторые частоты, все дело в резонансе, усиливающем звуковые частоты, что порождает специфические ассоциации, пишет Planet Today.
«Вы можете использовать для этого бутылку или стакан, без разницы», — подчеркнул он, заметив, что «никакой магии в ракушках нет».