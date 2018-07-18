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Переводчика Трампа могут допросить: демократы США хотят знать, что президент пообещал Путину
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    Переводчика Трампа могут допросить: демократы США хотят знать, что президент пообещал Путину

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    Переводчика Трампа могут допросить: демократы США хотят знать, что президент пообещал Путину

    Москва, 18 июля. Американские сенаторы и конгрессмены призывают Вашингтон организовать заседание с участием переводчика, присутствовавшего на саммите в Хельсинки, чтобы узнать, что президент США Дональд Трамп пообещал российскому лидеру Владимиру Путину.

    С таким требованием, в частности, выступил сенатор из Нью-Гемпшира Джин Шахин​​​.

    «Этот переводчик может помочь определить, что президент США рассказал Путину и пообещал ему от нашего лица», — написала Шахин в Twitter.     

    Его поддержал конгрессмен Джо Кеннеди III.

    «Переводчик Дональда Трампа должен немедленно предстать перед конгрессом и дать показания относительно того, что было сказано в частной беседе», — сказал член Демократической партии США.  

    По информации Huffington Post, Шахин уже инициировал сбор подписей в поддержку своего требования.

    Напомним, ранее стало известно, что в Белом доме недовольны тем, что президент Трамп общался с мировыми лидерами по личному телефону, что противоречит американским законам.

    С российским лидером Владимиром Путиным президент США встретился в понедельник на саммите в Хельсинки. Комментируя переговоры, Трамп назвал встречу с президентом России открытой и продуктивной. 

    Автор: Федор Веснин
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