Переводчика Трампа могут допросить: демократы США хотят знать, что президент пообещал Путину

Москва, 18 июля. Американские сенаторы и конгрессмены призывают Вашингтон организовать заседание с участием переводчика, присутствовавшего на саммите в Хельсинки, чтобы узнать, что президент США Дональд Трамп пообещал российскому лидеру Владимиру Путину.

С таким требованием, в частности, выступил сенатор из Нью-Гемпшира Джин Шахин​​​.

«Этот переводчик может помочь определить, что президент США рассказал Путину и пообещал ему от нашего лица», — написала Шахин в Twitter.

Его поддержал конгрессмен Джо Кеннеди III.

«Переводчик Дональда Трампа должен немедленно предстать перед конгрессом и дать показания относительно того, что было сказано в частной беседе», — сказал член Демократической партии США.

По информации Huffington Post, Шахин уже инициировал сбор подписей в поддержку своего требования.

Напомним, ранее стало известно, что в Белом доме недовольны тем, что президент Трамп общался с мировыми лидерами по личному телефону, что противоречит американским законам.

С российским лидером Владимиром Путиным президент США встретился в понедельник на саммите в Хельсинки. Комментируя переговоры, Трамп назвал встречу с президентом России открытой и продуктивной.