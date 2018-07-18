В МТС отреагировали на сообщения о техническом сбое в работе оператора

Москва, 18 июля. Пресс-служба мобильного оператора МТС прокомментировала сообщения о техническом сбое в работе оператора, отметив, что не было никаких неполадок. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Федерального агентства новостей.

«Никакого сбоя не было. Некоторые пользователи могли испытывать краткосрочные проблемы в течении трех-четырех минут в связи с перенастройкой оборудования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сеть работала и работает в обычном режиме.

Напомним, ранее пользователи МТС пожаловались на проблемы в работе сервисов оператора. Отмечалось, что о техническом сбое сообщили жители Москвы, Северной столицы и ряда других российских городов.