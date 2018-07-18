Меню
Общество
В МТС отреагировали на сообщения о техническом сбое в работе оператора
Общество
Ежегодное число заражений ВИЧ в Восточной Европе выросло в два раза
Следующая новость
Загрузка...

    В МТС отреагировали на сообщения о техническом сбое в работе оператора

    80

    В МТС отреагировали на сообщения о техническом сбое в работе оператора

    Москва, 18 июля. Пресс-служба мобильного оператора МТС прокомментировала сообщения о техническом сбое в работе оператора, отметив, что не было никаких неполадок. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Федерального агентства новостей.

    «Никакого сбоя не было. Некоторые пользователи могли испытывать краткосрочные проблемы в течении трех-четырех минут в связи с перенастройкой оборудования», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе добавили, что сеть работала и работает в обычном режиме.

    Напомним, ранее пользователи МТС пожаловались на проблемы в работе сервисов оператора. Отмечалось, что о техническом сбое сообщили жители Москвы, Северной столицы и ряда других российских городов.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.