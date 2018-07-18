Футбольные болельщики составили Dream Team ЧМ-2018

Москва, 18 июля. Футбольные болельщики определили состав Dream Team после чемпионата мира. Голосование проходило на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Болельщики определили состав так называемой команды мечты, в которую вошли лучшие игроки ЧМ-2018. Известно, что в Dream Team попали нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, игрок команды Англии Гарри Кейн, а также нападающий французской сборной Килиан Мбаппе.

Также в символическую команду попали бельгийцы Тибо Куртуа и Кевин Де Брюйне, француз Рафаэль Варан, бразильцы Тиаго Силва, Марсело и Филиппе Коутиньо, уругваец Диего Годин, хорват Лука Модрич.

Ранее стало известно, что финал чемпионата мира по футболу установил рекорд по числу телезрителей, следивших за матчем.